Νέος Βουτζάς: Κυνηγούσαν και πυροβολούσαν αγριογούρουνα ανάμεσα σε σπίτια

Καταγγελία πως λαθροθήρες κυνηγούν και πυροβολούν αγριογούρουνα, που έχουν «κατέβει» στον αστικό ιστό, ανάμεσα σε σπίτια έκανα οι κάτοικοι στον Νέο Βουτζά Αττικής.

Σε οπτικοακουστικό υλικό που έφερε στη δημοσιότητα ο Alpha, ακούγονται οι πυροβολισμοί στον Νέο Βουτζά, με το καταγγελθέν περιστατικό να λαμβάνει χώρα στις 10:00 το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

«Την Πέμπτη το βράδυ ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ο κόσμος κάλεσε την Αστυνομία. Εγώ εκείνη την ώρα έβγαζα τον σκύλο βόλτα και έκανα τον γύρω της περιοχής, μπας και εντοπίσω κάποια ύποπτη κίνηση, όμως όπως φαίνεται κυνηγούσαν παράνομα» ανέφερε μεταξύ άλλων κάτοικος του Νέου Βουτζά.

«Ήρθε η αστυνομία, εγώ πέτυχα και δύο μηχανές της ΔΙ.ΑΣ. και υπήρχε πολύ μεγάλη αναστάτωση» πρόσθεσε, με τους κατοίκους να εκφράζουν την ανησυχία τους ότι θα συμβεί κάποιο ατύχημα.

Άξιο αναφοράς είναι ότι η θεσμοθετημένη, από την πολιτεία, κυνηγετική περίοδος για τα αγριογούρουνα έχει οριστεί από τις 20 Αυγούστου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.

Ως προς το πλαίσιο, επιτρέπεται το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο.