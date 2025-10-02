Νέοι διάλογοι αποκαλύπτουν τον τρόπο δράσης του κυκλώματος ΦΠΑ

Νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το κύκλωμα παράνομων επιστροφών ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος φέρνουν στο φως οι απομαγνητοφωνήσεις συνομιλιών που κατέγραψαν οι Αρχές. Οι διάλογοι καταδεικνύουν τον μηχανισμό με τον οποίο γίνονταν οι συνεννοήσεις για εικονικές επιστροφές που έφταναν σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Στις 23 Μαΐου 2025, ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού συζητά με συνεργάτη του για ΑΦΜ εταιρειών και εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Σε μία από τις συνομιλίες, η οποία αποκαλύπτει το μέγεθος των ποσών, γίνεται αναφορά σε επιστροφή 389.000 ευρώ:

«Αυτή η εταιρεία τι επιστροφή έχει;» ρωτά ο πρόεδρος.

«Τριακόσιες ογδόντα εννιά χιλιάδες», απαντά ο συνεργάτης του.

«Και από αυτά τα χρήματα;»

«Όλα δικά μας, δεν χρωστάμε πουθενά», συνεχίζει ο συνομιλητής.

Οι διάλογοι αναδεικνύουν πώς το δίκτυο αξιοποιούσε εικονικές εταιρείες και πρόθυμους «συνεργάτες» για να καρπώνεται παράνομα ποσά από το Δημόσιο. Σημαντικό ρόλο φέρεται να είχε και συμβουλευτική εταιρεία που εμφανίζεται σε αρκετές αναφορές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα μέλη του κυκλώματος είχαν καταφέρει να εισπράξουν περίπου 20 εκατ. ευρώ από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος. Ως αρχηγικό μέλος περιγράφεται ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 73 πρόσωπα, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων.