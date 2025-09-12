Νέο τροχαίο δυστύχημα στον ΒΟΑΚ – Νεκρή 20χρονη που παρασύρθηκε από ΙΧ

Νέο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, με θύμα μια 20χρονη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, όταν παρασύρθηκε από Ι.Χ. που οδηγούσε ένας 21χρονος. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως για την άτυχη κοπέλα ήταν ήδη αργά – κατέληξε επιτόπου.

Ο 21χρονος οδηγός συνελήφθη, ενώ η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται από τον Β’ Σταθμό ΒΟΑΚ.

Σοβαρό τροχαίο και στα Χανιά

Την ίδια ώρα, άλλο ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στον Σταλό Χανίων. Ι.Χ. αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και χτύπησε σε σταθερό σημείο, με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής και το ΕΚΑΒ, ο οδηγός απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια πολιτών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με εκτεταμένα τραύματα και κατάγματα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.