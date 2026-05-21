Νέο σύστημα ελέγχου στα ΜΜΜ: AI κάμερες για επιβάτες χωρίς εισιτήριο

Πιλοτικό πρόγραμμα για την πρόληψη της εισιτηριοδιαφυγής από επιβάτες που εισέρχονται στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) χωρίς να επικυρώνουν εισιτήριο, εισήγαγε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η πρώτη κάμερα με AI, όπως έδειξε και το Star και παρουσίασε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, έχει τοποθετηθεί πάνω από τα ακυρωτικά μηχανήματα του σταθμού ΗΣΑΠ «Περισσός».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, καταγράφει τους επιβάτες που περνούν χωρίς να επικυρώνουν το εισιτήριό τους, με τον Στέλιο Σακαρέτσιο, σε εκδήλωση για τις αστικές συγκοινωνίες, να αναφέρει: «εάν δείτε σε αυτό το βίντεο, υπάρχει το φαινόμενο όπου ένας επιβάτης μπαίνει στο μετρό χωρίς να επικυρώσει εισιτήριο, από κάποιον που έχει προηγηθεί».

Νέο σύστημα ελέγχου στα ΜΜΜ: Τι είχε πει ο Κυρανάκης

Όπως έχει γίνει γνωστό, το συγκεκριμένο σύστημα ελέγχου στα ΜΜΜ, δεν καταγράφει «παραβάτες» για να στείλει πρόστιμο, όπως γίνεται στην περίπτωση των δρόμων.

Αντιθέτως, συλλέγει συγκεντρωτικά στοιχεία για την «εισιτηριοδιαφυγή», δηλαδή σε ποιους σταθμούς και σε ποιες ώρες υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα μη επικύρωσης εισιτηρίων για την είσοδο στα ΜΜΜ. Τα συγκεκριμένα σημεία, σύμφωνα με το υπουργείο, θα «ενισχύονται» με την παρουσία ελεγκτών.

Υπενθυμίζεται πως τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στα ΜΜΜ είχε εισάγει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης της ειδικής μόνιμης κοινοβουλευτικής επιτροπής έρευνας και τεχνολογίας.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είχε πει -τότε- πως θα μπει «τέλος στα διπλοπεράσματα» από τα ακυρωτήρια των εισιτηρίων στο Μετρό», προσθέτοντας πως οι πολίτες της πρωτεύουσας θα ενημερώνονται για τα δρομολόγια των συρμών, μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

«Τίθεται άμεσα σε εφαρμογή σύστημα που θα καταγράφει, με τεχνητή νοημοσύνη, και θα αποδίδει με απόλυτη ακρίβεια τα δρομολόγια των συρμών του μετρό της Αθήνας. Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή θα εκδίδονται αυτοματοποιημένες αναφορές οι οποίες θα αποδίδουν την απόλυτη αλήθεια για τις χρονοσυχνότητες, την πυκνότητα των δρομολογίων και τις ώρες και στιγμές που υπάρχει συνωστισμός στις αποβάθρες» ανέφερε ο κ. Κυρανάκης.

«Αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε πραγματικά δεδομένα για να μπορούμε να βλέπουμε ποιες είναι οι στιγμές, μέσα στην εβδομάδα, οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη πίεση, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και πώς μπορεί η αναδρομολόγηση των συρμών του μετρό να εξυπηρετήσουν καλύτερα το κοινό» επισήμανε παράλληλα.

Για την εισιτηριοδιαφυγή, τίθεται σε λειτουργία σύστημα, με την αξιοποίηση καμερών και τεχνητής νοημοσύνης, που θα εντοπίζει τα «διπλοπεράσματα» από τα ακυρωτήρια. Όταν εντοπίζεται παράβαση θα υπάρχει σήμανση.

«Αν το σύνολο των επιβατών πληρώνουν κανονικά το εισιτήριό τους, υπάρχουν περισσότεροι διαθέσιμοι πόροι ώστε να αυξηθούν οι συρμοί και η ποιότητα και η συχνότητα να είναι καλύτερες» είπε ακόμη ο αναπληρωτής υπουργός και επισήμανε ότι ήδη τα αποτελέσματα από την τεχνολογική αναβάθμιση για την πληρωμή εισιτηρίου (πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα) είναι θεαματικά και στην Αθήνα η αύξηση είναι κατά ένα εκατομμύριο ευρώ στις εισπράξεις.