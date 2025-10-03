Νέο πλαίσιο για τις διαγραφές φοιτητών στα ΑΕΙ: Τι προβλέπει η Υπουργική Απόφαση για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης

Ορίστηκε πλέον το πλαίσιο με το οποίο θα κινηθούν τα πανεπιστήμια σχετικά με τις διαγραφές φοιτητών, καθώς υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση και στάλθηκε εγκύκλιος με λεπτομερείς οδηγίες σε όλα τα ΑΕΙ.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, χαρακτήρισε τη ρύθμιση «σαφή δέσμευση για το μέλλον των πανεπιστημίων και των φοιτητών που προσπαθούν καθημερινά». Όπως τόνισε, στόχος είναι ιδρύματα με διαφάνεια, σταθερούς κανόνες και αξιόπιστα πτυχία, τα οποία παράλληλα στηρίζουν όσους πραγματικά αγωνίζονται. «Βάζουμε τέλος σε χρόνιες στρεβλώσεις που αδικούσαν και τα παιδιά μας και τα πανεπιστήμιά μας. Δεν είναι απλώς μια τυπική ρύθμιση, αλλά ένα σαφές μήνυμα ότι η Πολιτεία στέκεται δίπλα στον φοιτητή και ανοίγει τον δρόμο για ιδρύματα που εμπνέουν εμπιστοσύνη και νέους με γνώσεις, δύναμη και αυτοπεποίθηση», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας και αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, χαρακτήρισε το νέο πλαίσιο «σαφές και κοινωνικά δίκαιο», καθώς, όπως είπε, «κλείνει παθογένειες δεκαετιών, δίνοντας όμως ταυτόχρονα δίκαιες ευκαιρίες σε όσους βρίσκονται κοντά στο πτυχίο». Τόνισε επίσης πως η Ελλάδα επιδιώκει πανεπιστήμια σύγχρονα, αξιόπιστα και ανταγωνιστικά διεθνώς, με τον φοιτητή, την αριστεία και τη σύνδεση με την κοινωνία και την αγορά εργασίας στο επίκεντρο.

Διαγραφές φοιτητών: Οι βασικές προβλέψεις της απόφασης

Με την Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται αναλυτικά:

η ανώτατη διάρκεια φοίτησης για φοιτητές που εγγράφηκαν από το 2022-2023 και εξής, αλλά και για όσους είχαν εγγραφεί νωρίτερα,

ο τρόπος υπολογισμού της διάρκειας φοίτησης και οι συνέπειες υπέρβασής της,

οι όροι για παράταση σπουδών, με δυνατότητα δύο ή τριών επιπλέον εξαμήνων, ανάλογα με την περίπτωση,

η πρόβλεψη έκτακτης εμβόλιμης εξεταστικής για φοιτητές που χρωστούν μέχρι δύο μαθήματα για το πτυχίο,

η διαδικασία διαγραφής και η δυνατότητα αίτησης θεραπείας,

οι εξαιρέσεις για φοιτητές με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 50%,

καθώς και τα αρμόδια όργανα εποπτείας για την εφαρμογή της απόφασης.

Ανώτατη διάρκεια σπουδών

Η διάρκεια έχει πλέον οριστεί στα έξι χρόνια για τις τετραετείς σχολές και στα οκτώ για τις πενταετείς, ισχύοντας για τους εισακτέους από το 2022-2023 και μετά. Έτσι, φοιτητής που γράφτηκε το 2023 σε τετραετές πρόγραμμα οφείλει να ολοκληρώσει έως το 2028-2029, ενώ σε πενταετές πρόγραμμα η ολοκλήρωση πρέπει να γίνει μέχρι το 2030-2031.

Για όσους είχαν εγγραφεί παλαιότερα, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες:

Αν το 2021 (ημερομηνία του ν. 4777/2021) δεν είχαν ξεπεράσει την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματός τους, η ανώτατη διάρκεια υπολογίζεται από το 2021-22 και μετά. Π.χ., εισαχθέντες σε τετραετές μεταξύ 2017-2021 μπορούν να ολοκληρώσουν έως το 2026-27, ενώ σε πενταετές έως το 2028-29.

Αν είχαν ήδη υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης, τους δόθηκε επιπλέον χρόνος ίσος με την ελάχιστη διάρκεια, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Για παράδειγμα, σε τετραετές πρόγραμμα η ολοκλήρωση έπρεπε να γίνει έως το 2024-25, ενώ σε πενταετές έως το 2025-26.

Σημειώνεται ότι οι παρατάσεις για σοβαρά προβλήματα υγείας είναι ανεξάρτητες από τον κανόνα αυτό.

Παράταση φοίτησης

Δικαίωμα παράτασης έχουν φοιτητές με σοβαρά προβλήματα υγείας είτε οι ίδιοι είτε συγγενείς πρώτου βαθμού, καθώς και όσοι έχουν εξεταστεί σε τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκές περιόδους τα τελευταία τέσσερα εξάμηνα (με μία τουλάχιστον επιτυχία). Η παράταση μπορεί να φτάσει τα δύο εξάμηνα ή τρία, εφόσον απαιτείται πρακτική άσκηση ή πτυχιακή εργασία.

Όσοι έχουν ολοκληρώσει όλα τα μαθήματα αλλά εκκρεμεί μόνο πρακτική ή διπλωματική εργασία, δικαιούνται τρία εξάμηνα παράταση. Αντίθετα, φοιτητές που δεν εμφανίστηκαν σε εξετάσεις τα τελευταία τέσσερα εξάμηνα δεν δικαιούνται παράταση και διαγράφονται αυτοδικαίως.

Επιπλέον, φοιτητής που μετά την παράταση οφείλει έως δύο μαθήματα, μπορεί να ζητήσει έκτακτη εμβόλιμη εξεταστική ώστε να μην διαγραφεί.

Από τις διαγραφές εξαιρούνται όσοι έχουν αναπηρία τουλάχιστον 50%, με γνωμάτευση από ΚΕΠΑ ή τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, Αστυνομίας και Πυροσβεστικής.