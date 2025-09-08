Ελλάδα

Νέο περιστατικό με λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή – Τρεις συλλήψεις σε ιδιωτική κλινική

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της νοσηλεύτριας και δύο γιατρών της κλινικής

Σοβαρό ιατρικό περιστατικό σημειώθηκε σε μεγάλη ιδιωτική κλινική στο κέντρο της Αθήνας, όταν ασθενής έλαβε λανθασμένα αίμα κατά τη διάρκεια μετάγγισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μετάγγιση πραγματοποιήθηκε από νοσηλεύτρια, η οποία φέρεται να χορήγησε σε ασθενή αίμα που προοριζόταν για άλλο άτομο. Η κατάσταση της υγείας του άνδρα επιδεινώθηκε άμεσα, με αποτέλεσμα η σύζυγός του να καλέσει την αστυνομία.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της νοσηλεύτριας και δύο γιατρών της κλινικής, ενώ ο ασθενής μεταφέρθηκε σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς υπενθυμίζεται ότι πριν λίγους μήνες είχε σημειωθεί ανάλογη υπόθεση στο Τζάνειο Νοσοκομείο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 62χρονη γυναίκα.

