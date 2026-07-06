Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη: Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα;

Ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει τμήματα της Ευρώπης, με το επίκεντρό του να βρίσκεται στην Ιβηρική Χερσόνησο.

Το πρωί της Δευτέρας 6 Ιουλίου, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εξήγησε ότι το μεγαλύτερο τμήμα αυτής της πολύ θερμής αέριας μάζας θα εκτονωθεί προς τη Γαλλία και στη συνέχεια θα επιχειρήσει να μετατοπιστεί ακόμη πιο ανατολικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα από το κύμα ζέστης, λέγοντας ότι «προς τη χώρα μας θα έρθει σαν μία έντονη ζέστη», ενώ αναφέρθηκε και στην άνοδο της θερμοκρασίας που αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Ειδικότερα, ανέφερε πως, μέρα με τη μέρα, η θερμοκρασία θα σημειώνει άνοδο και περίπου την Πέμπτη με την Παρασκευή «θα βρεθούμε λίγο κάτω από τους 40 βαθμούς Κελσίου για κλειστές πάντα περιοχές του ηπειρωτικού κορμού».

Όπως εξήγησε, η άνοδος της θερμοκρασίας οφείλεται αρχικά στο γεγονός ότι περιορίζεται το μελτέμι στο εσωτερικό του Αιγαίου.

Καύσωνας στην Ευρώπη: Πότε έρχονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ελλάδα

Ερωτηθείς αν το κύμα ζέστης θα έχει διάρκεια, ο μετεωρολόγος απάντησε ότι δεν θα υπερβεί τις δύο με τρεις ημέρες.

Οι θερμοκρασίες της Δευτέρας και της Τρίτης θα είναι πιο ήπιες σε σχέση με το υπόλοιπο της εβδομάδας. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε ότι από την Τετάρτη και στη συνέχεια οι μέγιστες τιμές θα κυμαίνονται μεταξύ 36 και 38 βαθμών Κελσίου, ενώ, όπως σημείωσε, «δεν αποκλείεται να δούμε και 39» σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από τη θάλασσα.

«Ευτυχώς και αυτό το κύμα καύσωνα που θα απασχολήσει τη δυτική Ευρώπη, δεν θα φτάσει προς τη χώρα μας. Θα έρθει πολύ πιο εξασθενημένο με μία έντονη αλλά φυσιολογική ζέστη για την εποχή», σχολίασε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Καύσωνας στην Ευρώπη: Η εβδομάδα με μία ματιά, από τον Δημήτρη Ζιακόπουλο

Στην προσωπική του ιστοσελίδα, ο Δημήτρης Ζιακόπουλος έκανε μία συνοπτική παρουσίαση του καιρού της εβδομάδας.

Αναλυτικά, έγραψε:

«ΚΟΣΜΟΣ: Ισχυρός και παρατεταμένος καύσωνας στις κεντροδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ.

ΕΥΡΩΠΗ: Παρατεταμένος και αρκετά ισχυρός καύσωνας στην Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Γαλλία (κυρίως στις νότιες περιοχές της). Μέτριας έντασης καύσωνας στην Ελβετία και την Ιταλία.

ΕΛΛΑΔΑ:

ΚΑΙΡΟΣ: Περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στην ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές της.

ΑΝΕΜΟΙ: Β-ΒΔ με βασική ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Στις αρχές της εβδομάδας στις Κυκλάδες, τα νοτιότερα νησιά του Α. Αιγαίου, την Α. Κρήτη και τα Δωδεκάνησα οι άνεμοι θα φθάσουν τα 7 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Σε μικρή άνοδο βασικά από τα μέσα της εβδομάδας. Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η μέγιστη τιμή της δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 38 βαθμούς».

