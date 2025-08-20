Νέο Ηράκλειο: Άνδρας έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά από πτώση άνδρα στις γραμμές του ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο.

Πολίτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον σταθμό ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο, είδαν τον άνδρα να πέφτει στις σιδηροδρομικές γραμμές και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχει γίνει διευκρινιστεί αν επρόκειτο για απόπειρα αυτοκτονίας ή για ατύχημα.

Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς - Άνω Πατήσια και Ειρήνη - Κηφισιά και οι σταθμοί Περισσός, Πευκάκια, Νέα Ιωνία και Ηράκλειο, είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας.