Νέο Ηράκλειο: 16χρονη εντοπίστηκε ημιλιπόθυμη σε πλατεία μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση εντοπίστηκε μία 16χρονη στο Νέο Ηράκλειο, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε σε αυτή την κατάσταση σε πλατεία της περιοχής του Νέου Ηρακλείου.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν οι Αρχές και το ΕΚΑΒ και διαπιστώθηκε πως η 16χρονη είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως σε βάρος του πατέρα της, σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ