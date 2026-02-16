Νέο έκτακτο για τον καιρό: Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ - Οι «κόκκινες» περιοχές

Η ΕΜΥ εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, σημαίνοντας πορτοκαλί συναγερμό για διάφορες περιοχές της χώρας.

Πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες σήμερα Δευτέρα, 16/2, στην περιοχή Λέσβου - Χίου.

Επίσης, νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει αύριο, Τρίτη 17/2, ο καιρός στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Νέο έκτακτο για τον καιρό

Η ΕΜΥ, στο έκτακτο δελτίο για την επιδείνωση του καιρού, αναφέρει:

Πιο συγκεκριμένα:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη

α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες

γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν

α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα - βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.

Το παρόν έκτακτο δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.