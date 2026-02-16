Νέο έκτακτο για τον καιρό: Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ - Οι «κόκκινες» περιοχές

Η ΕΜΥ εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, σημαίνοντας πορτοκαλί συναγερμό για διάφορες περιοχές της χώρας.
Πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες σήμερα Δευτέρα, 16/2, στην περιοχή Λέσβου - Χίου.
Επίσης, νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει αύριο, Τρίτη 17/2, ο καιρός στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.
Νέο έκτακτο για τον καιρό
Η ΕΜΥ, στο έκτακτο δελτίο για την επιδείνωση του καιρού, αναφέρει:
Πιο συγκεκριμένα:
1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη
- α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα
- β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες
- γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
- δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα
- ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.
2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν
- α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα - βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ
- β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.
Το παρόν έκτακτο δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.