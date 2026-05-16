Νέο ατύχημα με πατίνι - Στο νοσοκομείο ανήλικος στη Χαλκιδική

Τέλος δεν έχουν τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, καθώς ακόμα ένα σημειώθηκε αυτή τη φορά στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα ανήλικος να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου στον Νέο Μαρμαρά.

Το ατύχημα με πατίνι στην Χαλκιδική

Ένας 12χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του πατινιού που οδηγούσε και τραυματίστηκε.

Από την πτώση του στο οδόστρωμα ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Μμπροστά στο περιστατικό του ατυχήματος, με βάση όσα έχουν γίνει γνωστό, βρίσκονταν και οι γονείς του παιδιού.

Με πληροφορίες από Thestival