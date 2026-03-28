Νεμέα Κορινθίας: 92χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε σπίτι όπου εκδηλώθηκε φωτιά

Νεκρή εντοπίστηκε μία 92χρονη γυναίκα έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/3) σε κατοικία στη Νεμέα Κορινθίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τρία οχήματα και εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Κατά την επιχείρηση, η ηλικιωμένη εντοπίστηκε εντός της οικίας χωρίς τις αισθήσεις της. Ακολούθησε η απομάκρυνσή της από το σπίτι, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της.

Όπως αναφέρει το Korinthostv.gr, η 92χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα αίτια της πυρκαγιάς εξετάζονται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.