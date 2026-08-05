Νεκρός σε καταψύκτη στον Μυστρά: Ομολόγησε ο γιος του - Τον έκρυβε 2,5 χρόνια για να παίρνει τη σύνταξή του

Φρίκη προκαλεί μια μακάβρια αποκάλυψη στον Μυστρά, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σορό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη, αποκρύπτοντας τον θάνατο του για να εισπράττει την σύνταξη του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, ότι ο ηλικιωμένος, γεννηθείς το 1936, είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί.

Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο της διερεύνησης της πληροφορίας κάλεσαν χθες τον 55χρονο γιο του αγνοούμενου και του πήραν κατάθεση, κατά την οποία ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του είχε φύγει και έμενε στην Αθήνα.

Οι αστυνομικοί όμως, ερεύνησαν τον ισχυρισμό του 55χρονου και ρώτησαν την αδελφή του που μένει στην Αθήνα, η οποία όμως τους είπε ότι είχε χρόνια να δει τον πατέρα της, ο οποίος έμενε με τον αδελφό της.

Νεκρός σε καταψύκτη στον Μυστρά: Η ομολογία του γιου του

Κατόπιν αυτού, έγινε έρευνα παρουσία εισαγγελέα, σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του 55χρονου, το οποίο, όπως έγινε γνωστό, είναι κλειστό και το χρησιμοποιούσε ως κατοικία, και στο υπόγειο, βρέθηκε μέσα σε καταψύκτη η σορός του 90χρονου πατέρα του.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα αεροβόλο πιστόλι.

Αμέσως ο 55χρονος συνελήφθη και εξεταζόμενος ομολόγησε ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει πριν από 2,5 χρόνια από φυσιολογικά αίτια και αποφάσισε να αποκρύψει τον θάνατό του για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του.

Στο ξενοδοχείο μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του γραφείου εγκληματολογικών ερευνών Σπάρτης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής της σορού.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ