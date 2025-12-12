Νεκρός οδηγός τρακτέρ - Εγκλωβίστηκε κάτω από τις ρόδες

Δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου, στη Λοκρίδα, με οδηγό τρακτέρ να χάνει τη ζωή του στην περιοχή Καλυψώ της Αρκίτσας.

Ο άτυχος άνδρας από ρήξη κάποιου εξαρτήματος του γεωργικού ελκυστήρα φέρεται να βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος και να τραυματίστηκε θανάσιμα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του LamiaReport.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και αστυνομικοί του ΑΤ Λοκρών που κατέγραψαν το τραγικό συμβάν.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών του δυστυχήματος.