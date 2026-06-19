ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Νεκρός οδηγός μηχανής σε τροχαίο στον Κηφισό: Προσέκρουσε επάνω στα κιγκλιδώματα

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 46χρονος εξετράπη της πορείας της

The LiFO team
The LiFO team
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΚΗΦΙΣΟΣ ΝΕΚΡΟΣ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
0

Τη ζωή του έχασε το βράδυ της Πέμπτης 18 Ιουνίου ένας 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 23:50 στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία και ειδικότερα, στο ύψος της εισόδου της οδού Πέτρου Ράλλη. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 46χρονος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματισμένο οδηγό στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

LIFO PORTRAITS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΚΘΕΣΗ

Ελλάδα / LiFO Portraits: Εγκαινιάστηκε η μεγάλη φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στην τέχνη του πορτρέτου

Δείτε φωτογραφίες - Παρόντες στην έκθεση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η υπουργός Πολιτισμού, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σπουδαίες μορφές του πολιτισμού
THE LIFO TEAM
ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΙΟ NATIONAL GEOGRAPHIC

Ελλάδα / Ο οικισμός της Ελλάδας που αποθεώνει το National Geographic: «Ο ιδανικός προορισμός για ένα οικογενειακό ταξίδι»

Ο ταξιδιωτικός οδηγός του National Geographic αναδεικνύει ένα ακόμη μέρος της Ελλάδας, που ξεχώρισε, μεταξύ άλλων, για τα πλακόστρωτα δρομάκια χωρίς αυτοκίνητα, τα ασβεστωμένα σπίτια και το «γραφικό σκηνικό για περιπλάνηση»
THE LIFO TEAM
ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΑΣΥ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ελλάδα / Ελεγκτής ζητούσε 20 ευρώ από επιβάτες για να μην «κόβει» πρόστιμο - Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Ο ελεγκτής, είχε ξεκινήσει από θυρωρός και είχε αναβαθμιστεί σε σταθμάρχης μετά από εσωτερική διαδικασία επιλογής προσωπικού και αφού είχε ολοκληρώσει την απαιτούμενη εκπαίδευση
THE LIFO TEAM
 
 