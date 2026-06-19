Νεκρός οδηγός μηχανής σε τροχαίο στον Κηφισό: Προσέκρουσε επάνω στα κιγκλιδώματα

Τη ζωή του έχασε το βράδυ της Πέμπτης 18 Ιουνίου ένας 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 23:50 στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία και ειδικότερα, στο ύψος της εισόδου της οδού Πέτρου Ράλλη. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 46χρονος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματισμένο οδηγό στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ