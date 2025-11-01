Νεκρός ο Λάλας – Είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛ.ΑΣ. μετά τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, προσώπου γνωστού στις αρχές για τη δράση του στη λεγόμενη «Greek Mafia» και εμπλεκόμενου σε υποθέσεις συμβολαίων θανάτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Λάλας έπεσε νεκρός το βράδυ του Σαββάτου, σε σημείο της Αττικής που έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Η δολοφονία του φέρεται να φέρει τα χαρακτηριστικά «ξεκαθαρίσματος λογαριασμών» ανάμεσα σε ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο Λάλας είχε απασχολήσει έντονα τις Αρχές καθώς ήταν κατηγορούμενος για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ τον Απρίλιο του 2021, καθώς και για τη δολοφονία του πυγμάχου Χάρη Κοντογιώργη στο Γαλάτσι. Και για τις δύο υποθέσεις είχε πρόσφατα αθωωθεί.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείεται το κίνητρο της εκδίκησης, καθώς ο Λάλας θεωρούνταν κομβικό πρόσωπο στο δίκτυο των «νονών» που συνδέονται με σειρά αιματηρών επιθέσεων τα τελευταία χρόνια.

Η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ στο σημείο έχουν βρεθεί κάλυκες από βαρύ οπλισμό.