Νεκρός ναυτικός στο Blue Star Chios: Συνελήφθησαν πλοίαρχος και Α' μηχανικός

Συνελήφθησαν ο πλοιάρχος και ο Α΄ μηχανικός του Blue Star Chios, μετά το δυστύχημα με νεκρό 20χρονο ναυτικό.

Οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο, που κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα («ανθρωποκτονία από αμέλεια»). Ο πλοίαρχος και ο μηχανικός οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Blue Star Chios: Το εργατικό δυστύχημα

Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου, όταν ο νεαρός ναυτικός, ειδικότητας καθαριστή, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή πόρτα του πλοίου , το οποίο εκείνη την ώρα εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος-Πειραιάς.

Με τον κατάπλου στο λιμάνι του Πειραιά, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 20χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά. Το ιατρικό προσωπικό διαπίστωσε τον θάνατό του.

Την προανάκριση διενεργεί το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Σε ανακοίνωσή της, η Blue Star Ferries ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 08:00, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό του ναυτικού και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση των ζωτικών λειτουργιών του. «Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη βαθιά της συμπαράσταση στους οικείους του ναυτικού», τονίζει, στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία και υπογραμμίζει ότι βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

Νεκρός ναυτικός στo Blue Star Chios: 24ωρη απεργία από ναυτεργατικά σωματεία

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο επιβατηγό-οχηματαγωγό Blue Star Χίος, από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

Αφορμή στάθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός 20χρονου καθαριστή μηχανής, μέλους του πληρώματος του πλοίου, ο οποίος εγκλωβίστηκε στη συρόμενη πόρτα.

