Νεκρός ηλικιωμένος στα Χανιά: Τον παρέσυρε αυτοκίνητο

Αυτοκίνητο παρέσυρε ηλικιωμένο άνδρα σε τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά, ο οποίος έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 83χρονο άνδρα ο οποίος παρασύρθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από ΙΧ το πρωί της Πέμπτης 2 Ιουλίου στο κέντρο των Χανίων. Το δυστύχημα σημειώθηκε συγκεκριμένα, στη συμβολή των οδών Εφέδρων Πολεμιστών και Γεωργιλάδων.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και μετά από ολιγόωρη νοσηλεία του στη ΜΕΘ, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Τα αίτια του δυστυχήματος στα Χανιά διερευνώνται από την Τροχαία.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

