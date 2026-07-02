ΕΛΛΑΔΑ

EΡΧΟΝΤΑΙ!

Ελλάδα

Νεκρός ηλικιωμένος στα Χανιά: Τον παρέσυρε αυτοκίνητο

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία

The LiFO team
The LiFO team
ΚΡΗΤΗ ΤΡΟΧΑΙΟ ΧΑΝΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Αυτοκίνητο παρέσυρε ηλικιωμένο άνδρα σε τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά, ο οποίος έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 83χρονο άνδρα ο οποίος παρασύρθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από ΙΧ το πρωί της Πέμπτης 2 Ιουλίου στο κέντρο των Χανίων. Το δυστύχημα σημειώθηκε συγκεκριμένα, στη συμβολή των οδών Εφέδρων Πολεμιστών και Γεωργιλάδων.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και μετά από ολιγόωρη νοσηλεία του στη ΜΕΘ, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Τα αίτια του δυστυχήματος στα Χανιά διερευνώνται από την Τροχαία.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews
 

Ελλάδα

Tags

0

EΡΧΟΝΤΑΙ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΑΥΛΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΕΣΤΟΡΑ ΒΑΓΙΑ ΝΕΣΤΟΡΑ

Ελλάδα / Παυλίνα Βουλγαράκη για τρομοκρατική επίθεση όταν ήταν 13 ετών: Σταμάτησα να κοιμάμαι πριν χρόνια όταν άκουσα 8 μπαμ

Η τραγουδίστρια και κόρη του πρώην υπουργού της ΝΔ, Γιώργου Βουλγαράκη, με αφορμή τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, περιέγραψε την επίθεση που είχε δεχτεί το σπίτι της, όταν ήταν έφηβη
THE LIFO TEAM
 
 