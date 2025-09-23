Νεκρός φοιτητής στον Βόλο: Νέα στοιχεία – Τι συνέβη πριν την πτώση από τον φωταγωγό

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον φοιτητή που έπεσε από φωταγωγό στον Βόλο και σκοτώθηκε.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη σε φωταγωγό πολυκατοικίας, στη διασταύρωση Ιωλκού και Ρήγα Φεραίου, στο κέντρο της πόλης.

Όσο αφορά στο πώς συνέβη η τραγωδία με τον νεκρό φοιτητή στον Βόλο, σύμφωνα με το thenewspaper.gr, χθες το βράδυ (Δευτέρα 22/9) τρεις νεαροί βρίσκονταν στην ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης.

Νεκρός φοιτητής στον Βόλο: Πώς συνέβη η τραγωδία

Από την ταράτσα, πετούσαν αυγά σε περαστικούς και διερχόμενα οχήματα όταν κάποια στιγμή ακούστηκε μια φωνή που, όπως εκτιμάται, τα παιδιά θεώρησαν ότι άνηκε σε αστυνομικό.

Τότε, οι δύο από την παρέα έτρεξαν να απομακρυνθούν μέσω της σκάλας, ενώ ο τρίτος επιχείρησε να ανέβει σε ένα ταρατσάκι για να κρυφτεί. Για να φτάσει εκεί, έπρεπε να περάσει πάνω από τον φωταγωγό της πολυκατοικίας.

Ο νεαρός πάτησε επάνω στο κάλυμμα από πλεξιγκλάς, το οποίο υποχώρησε ακαριαία, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό. Η πτώση του κατέληξε στον πρώτο όροφο του κτιρίου, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα η Αστυνομία.

Νεκρός φοιτητής στον Βόλο: Γιος γνωστού επιχειρηματία της πόλης ο 20χρονος

Το τοπικό μέσο αναφέρει πως κατέγραψε φωτογραφικά ντοκουμέντα με τσόφλια και υπολείμματα αυγών στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο γύρω από την πολυκατοικία, επιβεβαιώνοντας τις μαρτυρίες περί ακαταστασίας και φασαρίας πριν από το τραγικό γεγονός.

Παράλληλα, αυγά βρέθηκαν στο σημείο της ταράτσας.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου, γιου γνωστού επιχειρηματία της πόλης.

Ο 20χρονος ήταν φοιτητής στο ΤΕΦΑΑ Αθηνών.