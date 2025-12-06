Νεκρός εργάτης στο εργοτάξιο του Ελληνικού

Νεκρός είναι εργάτης που δούλευε στο εργοτάξιο του «Little Athens» στο Ελληνικό.

Πρόκειται για άνδρα 25 ετών, σύμφωνα με την ΕΡΤ, που έπεσε από τον δεύτερο όροφο της οικοδομής, το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12).

Εκπρόσωποι του σωματείου εργαζομένων στο εργοτάξιο του Ελληνικού έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο, αναφορικά με το δυστύχημα, υποστηρίζοντας ότι δεν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας, καθώς στο εργοτάξιο δεν υπήρχαν ούτε κουπαστές, ούτε κιγκλιδώματα- όπως ορίζει η νομοθεσία- που θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει την πτώση του.

Το σωματείο αναφέρει, ακόμα, ότι σύμφωνα με τη σύμβασή τους προβλέπεται μόνο πενθήμερη εργασία και η απασχόληση τα Σάββατα δεν είναι νόμιμη, με εκπροσώπους του σωματείου εργαζομένων να κάνουν λόγο για ελλιπή μέτρα ασφαλείας.

Νεκρός εργάτης στο Ελληνικό: Τι αναφέρει η εταιρεία για το δυστύχημα

Από την πλευρά της, η LAMDA Development, σε ανακοίνωσή της, ενημερώνει ότι σήμερα το μεσημέρι, 6 Δεκεμβρίου, σημειώθηκε δυστύχημα σε εργοτάξιο του Ελληνικού, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργάτη.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Τα αίτια του τραγικού αυτού δυστυχήματος δεν έχουν εξακριβωθεί μέχρι στιγμής. Η LAMDA Development συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και τους εμπειρογνώμονες για τη διερεύνησή τους. Εκφράζουμε τη βαθύτατη λύπη μας για την απώλειά του καθώς και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του. Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητά μας είναι να παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη στην οικογένεια του εκλιπόντος. Η ασφάλεια όλων των εργαζομένων και η διαχείριση θεμάτων υγείας γίνεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και αποτελεί πάγια προτεραιότητα για τη LAMDA Development. Η εταιρεία εφαρμόζει πιστά τις αυστηρότερες προδιαγραφές στα εργοτάξια εστιάζοντας στην πρόληψη των κινδύνων και στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας του συνόλου των εργαζομένων».