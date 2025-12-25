Νεκρός διανομέας σε τροχαίο στην Αττική Οδό

Τη ζωή του έχασε ανήμερα των Χριστουγέννων διανομέας μετά από τροχαίο σε παράδρομο της Αττικής Οδού στο ύψος του Χαλανδρίου.

Το μηχανάκι που οδηγούσε ο διανομέας συγκρούστηκε με ΙΧ.

Υπό κράτηση ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 19:10. Αυτόπτες μάρτυρες προσπάθησαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, μέχρι που έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο και διαπίστωσε ότι ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται και του έγινε αιμοληψία προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες.

Έρευνα διεξάγει η Τροχαία Αγ. Παρασκευής.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ