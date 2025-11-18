Νεκρός άνδρας στον Νέο Κόσμο: Μυστήριο με τον θάνατό του - Τα σενάρια που εξετάζονται

Την υπόθεση θανάτου ενός άνδρα στον Νέο Κόσμο εξετάζουν οι Αρχές.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας (17/11).

Νεκρός άνδρας στον Νέο Κόσμο: Τα σενάρια που εξετάζονται

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 60 ετών, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα που ήταν επί της οδού Σουλιέ στον Νέο Κόσμο σε ένα τροχαίο που προκαλεί πολλά ερωτηματικά.

Ο άνδρας διαπιστώθηκε πως έφερε χτυπήματα στο κεφάλι.

Οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο, το θύμα να δέχθηκε μπουνιές στο κεφάλι και στο πρόσωπο από επιβάτες μηχανής πριν γίνει το τροχαίο.

Ο άνδρας είχε τρία σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι με το ένα να του έχει προκαλέσει κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Μάρτυρες υποστήριξαν, σύμφωνα με το Mega, ότι μια μηχανή με δύο άτομα καταδίωξε τον οδηγό, με τους επιβαίνοντες να τον γρονθοκοπούν στη συνέχεια. Εικάζεται ο οδηγός έκλεισε τον δρόμο στη μηχανή με τους επιβαίνοντες να τον χτυπούν.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, αναζητούνται οι επιβάτες της μηχανής με την έρευνα να είναι σε εξέλιξη και οι αστυνομικές Αρχές να ελέγχουν τις κάμερες της περιοχής για να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

Να σημειωθεί ότι ο άνδρας μετά το τροχαίο μεταφέρθηκε τραυματισμένος και σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Πέρα από τα χτυπήματα που είχε, η Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ο οδηγός να έπαθε ανακοπή καρδιάς πριν ή κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης.