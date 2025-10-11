Νεκρός άνδρας στον Άγιο Παντελεήμονα: Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν χθες, Παρασκευή (10/10), σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για την υπόθεση και ο 48χρονος τραυματίας νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Άγιος Παντελεήμονας: Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπήρχαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές στο διαμέρισμα, γεγονός που προβληματίζει τις Αρχές.

Το θύμα βρέθηκε δεμένο με πλαστικά δεματικά και έφερε θανάσιμα τραύματα σε όλο του το σώμα και το κεφάλι, ενώ ο 48 ετών, ουκρανικής καταγωγής, άνδρας που κατάφερε να λυθεί, είναι βαριά τραυματισμένος.

Όπως είπε στις Αρχές, τέσσερα άτομα εισήλθαν μέσα στο διαμέρισμα του 1ου ορόφου, τους χτύπησαν με αποτέλεσμα να πεθάνει ο 31 ετών φίλος του και αυτός να φέρει βαρύτατα τραύματα.

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 48χρονος κατέβηκε κάτω από το διαμέρισμα σε ένα μίνι μάρκετ που υπάρχει παραπλεύρως και εκεί με τη βοήθεια των εργαζομένων κάλεσε την Αστυνομία.