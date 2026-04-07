Νεκρός άνδρας στην Παλλήνη: Μυστήριο με τη σορό - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Νεκρός εντοπίστηκε χθες το βράδυ ένας άνδρας στην Παλλήνη.

Γύρω στις 20:30 χθες το βράδυ εντοπίστηκε νεκρός ο άνδρας- χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη η ηλικία του- στην άκρη του δρόμου, στην οδό Λεονταρίου.

Νεκρός άνδρας στην Παλλήνη: Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Οι Αρχές αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, καθώς ο άνδρας βρέθηκε δεμένος με δύο δεματικά καλωδίων γύρω από τον λαιμό του και μάλιστα, οι άκρες τους ήταν αντίθετα η μία από την άλλη.

Αυτό, σύμφωνα με το Mega, σημαίνει ότι μπορεί ο άνθρωπος και να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ωστόσο οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως αρκετές ώρες πριν δεν είδαν κανέναν στη γειτονιά τους, οπότε υπάρχει και το ενδεχόμενο να άφησαν άγνωστοι τη σορό του άνδρα στην άκρη του δρόμου μέχρι να τον βρει κάποιος περαστικός.

Για αυτό όλα ερευνώνται και για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αστυνομίας, ώστε να δοθούν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας έχασε τη ζωή του.