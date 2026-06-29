Νεκρός άνδρας στα Εξάρχεια: Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία του

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής προχώρησαν στη σύλληψη ενός 28χρονου υπηκόου Τουρκίας σχετικά με τη δολοφονία του 25χρονου στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο άνδρας έχει ταυτοποιηθεί ως ο δράστης της ανθρωποκτονίας ενός 25χρονου ομοεθνούς του, η οποία διαπράχθηκε το βράδυ της 13ης Ιουνίου 2026 στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη, στα Εξάρχεια.

Ο συλληφθείς εντοπίστηκε από τις αρχές και οδηγήθηκε στο τμήμα, όπου πέρα από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών καθώς και περί αλλοδαπών.

Νεκρός άνδρας στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο των ερευνών τους, οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν το θύμα της εκτέλεσης στα Εξάρχεια.

Ο 25χρονος τουρκικής καταγωγής, που δολοφονήθηκε στα Εξάρχεια, φέρεται να ήταν γνώριμος των αρχών, οι οποίες εκτιμούν ότι το κίνητρο της ανθρωποκτονίας σχετίζεται με «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» για υποθέσεις ναρκωτικών.

Ο 25χρονος είχε προσαχθεί δύο φορές, μία στον Βόλο και μία στην Αττική, με αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν πως ο δράστης φέρεται να του είχε στήσει «καρτέρι» στην πάνω πλευρά των σκαλιών στα Εξάρχεια και να τον πυροβόλησε πισώπλατα.

Η ΕΛΑΣ περισυνέλεξε πέντε κάλυκες από το σημείο της δολοφονίας στα Εξάρχεια και, βάσει αυτών, των μαρτυριών και του βιντεοληπτικού υλικού καταστημάτων, προσπαθεί να χαρτογραφήσει τη διαδρομή, που ακολούθησε και διέφυγε ο δράστης.

Όπως έγινε γνωστό, ο φερόμενος ως δράστης έχει καταγραφεί από βίντεο καταστημάτων.

Περίοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς, με τις αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν άμεσα στο σημείο. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών κάνουν λόγο για χρήση πιστολιού 9 χιλ. ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν πέντε κάλυκες, οι οποίοι θα αποσταλούν για βαλλιστική εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το θύμα ενδέχεται να καταδιώχθηκε από τον ή τους δράστες, πριν δεχθεί τους θανατηφόρους πυροβολισμούς.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ