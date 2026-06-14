Νεκρός άνδρας στα Εξάρχεια: Νέες πληροφορίες για τους πυροβολισμούς

Τις συνθήκες, υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό στα Εξάρχεια, όπου ένας 35χρονος άνδρας σκοτώθηκε, έπειτα από πυροβολισμούς, συνεχίζουν να αναζητούν οι αρχές.

Η αιματηρή επίθεση στα Εξάρχεια καταγράφηκε στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη, ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής.

Ένας 35χρονος άνδρας, αραβικής καταγωγής, εντοπίστηκε νεκρός στα σκαλάκια του σημείου, φέροντας τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι.

Νεκρός άνδρας στα Εξάρχεια: Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών

Περίοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς, με τις αστυνομικές δυνάμεις να σπεύδουν άμεσα στο σημείο. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών κάνουν λόγο για χρήση πιστολιού 9 χιλ. ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν πέντε κάλυκες, οι οποίοι θα αποσταλούν για βαλλιστική εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η υπόθεση να συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το θύμα ενδέχεται να καταδιώχθηκε από τον ή τους δράστες, πριν δεχθεί τους θανατηφόρους πυροβολισμούς.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ