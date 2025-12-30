Νεκρός άνδρας στα Άνω Λιόσια που παρασύρθηκε από συρμό: Πήδηξε από τα συρματοπλέγματα για να γλιτώσει χρόνο

Νεκρός κατέληξε άνδρας στα Άνω Λιόσια, ο οποίος παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού, το πρωί της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου.

Ο συρμός της Hellenic Train εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, όταν το δυστύχημα σημειώθηκε σε περιοχή κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λιοσίων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, νωρίς το πρωί ένας 50χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τις γραμμές, λίγο μετά τις 07:00. Όπως προκύπτει, επιχείρησε να περάσει κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή για να βρεθεί στην απέναντι πλευρά, διασχίζοντας σημείο όπου δεν υπάρχει ούτε φυλασσόμενη ούτε αφύλακτη διάβαση.

Φαίνεται πως δεν θέλησε να μεταβεί έως τη φυλασσόμενη διάβαση και προσπάθησε να περάσει από το συγκεκριμένο σημείο, πηδώντας τα συρματοπλέγματα. Για άγνωστο λόγο εγκλωβίστηκε στη μέση της γραμμής, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από την αμαξοστοιχία 1301 και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Διασώστες του ΕΚΑΒ του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το ρεπορτάζ, ο άνδρας περνούσε καθημερινά από το σημείο για να μεταβεί στην εργασία του. «Περνάει από εδώ, για να γλιτώσει χρόνο και να προλάβει το λεωφορείο», σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Νεκρός άνδρας στα Άνω Λιόσια: Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι η αμαξοστοιχία 1301, που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, ενεπλάκη κοντά στον Σ.Σ. Λιοσίων σε περιστατικό παράσυρσης πεζού, ο οποίος, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, διέσχισε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή σε κλειστό και περιφραγμένο τμήμα του δικτύου.

Ο συρμός παραμένει στο σημείο, σε ουδέτερη ζώνη (χωρίς ηλεκτροδότηση), ενώ στο σημείο βρίσκονται η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία, ενώ το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους 180 επιβάτες παρέχοντας κάθε πληροφορία και βοήθεια μέσα στον ακινητοποιημένο συρμό.

Λόγω του συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στο δίκτυο του Προαστιακού Αθηνών.

Η Hellenic Train συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση για κάθε τυχόν εξέλιξη.