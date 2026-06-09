Νεκρός 60χρονος στη Ρόδο: Ποινική δίωξη στον φίλο του - Πήρε προθεσμία να απολογηθεί

Στην Εισαγγελία Ρόδου για να απολογηθεί, οδηγήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) ο 55χρονος από το νησί, ο οποίος χθες λίγο πριν τις 08:00 το βράδυ, επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα τον φίλο του, ηλικίας περίπου 60 ετών.

Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 55χρονο για τον θάνατο του 63χρονου στη Ρόδο και τον παρέπεμψε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη (11/6).

Νεκρός 60χρονος στη Ρόδο: Τσακώθηκαν στην κουζίνα

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας για τη Ρόδο, θύμα και φερόμενος ως δράστης διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για το συμβάν στη Ρόδο, έγινε την ώρα που ο δράστης καθάριζε πατάτες στην κουζίνα του σπιτιού του.

Όπως ανέφερε ο κατηγορούμενος, ο 60χρονος άρχισε να τον ενοχλεί και εκείνος εκνευριστηκε από τη συμπεριφορά του. Τότε, κρατώντας το μαχαίρι, τού κατάφερε και το χτύπημα στην καρωτίδα.

Την προανάκριση και τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό έχουν αναλάβει αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου.

Με πληροφορίες από ΑΝΤ1, ΑΠΕ - ΜΠΕ