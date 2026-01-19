Νεκρός 20χρονος στη Λήμνο: Έπεσε στη θάλασσα από γκρεμό 200 μέτρων με τη μηχανή του

Νεκρός κατέληξε, χθες, 22χρονος μετά από τροχαίο στη Λήμνο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο νεαρός οδηγός βρέθηκε στο κενό, σε δύσβατη και απόκρημνη περιοχή, νότια, νοτιοδυτικά του νησιού.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ακρωτηρίου Τηγάνι, νοτιοδυτικά της Λήμνου, όταν ο οδηγός εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στη θάλασσα.

Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, ενημέρωσε, ότι ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο λιμάνι της Μύρινας.

Το limnoslive μεταφέρει, πως ο νεαρός είχε μεταβεί στο σημείο για βόλτα με τη μηχανή του μαζί με φίλο του. Δεν γνώριζε όμως, ότι ο δρόμος δεν είχε συνέχεια. Έτσι, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατέληξε να πέσει από γκρεμό τουλάχιστον 200 μέτρων, σε ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο.



