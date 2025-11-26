Νεκρός 19χρονος οπλίτης στη Ρόδο: Τι συνέβη πριν εκραγεί η χειροβομβίδα

Δεκαεννιάχρονος επαγγελματίας οπλίτης έχασε τη ζωή του στη Ρόδο, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στο πεδίο βολής Αφάντου.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10:00 το πρωί σήμερα, τη στιγμή της ρίψης χειροβομβίδων, διαδικασία που είχε προηγουμένως εγκριθεί από πυροτεχνουργούς μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο των πυρομαχικών, όπως προβλέπεται.

Ο 19χρονος και ακόμη ένας στρατιωτικός, 39 ετών, ξεκίνησαν κανονικά τις ρίψεις, όταν μία χειροβομβίδα αμυντικού τύπου εξερράγη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η χειροβομβίδα ήταν αμυντικού τύπου γεγονός που σημαίνει, ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ισχυρό πυρομαχικό σε σύγκριση με άλλα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Ο 39χρονος νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Ρόδου, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Όσο για τον 19χρονο, ήταν -κατά τις ίδιες πληροφορίες- περίπου μία εβδομάδα στο νησί και αυτή ήταν η πρώτη του μετάθεση μετά την εκπαίδευση την οποία είχε λάβει ως επαγγελματίας οπλίτης. Σημαντικό είναι ότι είχε περάσει και τη βασική εκπαίδευση και το αρμόδιο σχολείο πυροτεχνουργού. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι πήγε στη μονάδα ως εκπαιδευμένος.

Αναμένεται και η περιγραφή του 39χρονου όταν θα είναι σε θέση να μιλήσει στις αρχές για το τι συνέβη.

Ρόδος: Η ανάρτηση Δένδια

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη στη Ρόδο.

Με ανάρτησή στο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει: «Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

«Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ επιλοχία, ο οποίος τραυματίσθηκε στην ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα», πρόσθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.