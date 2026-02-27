Νεκρός 17χρονος στο Λουτράκι: Τι υποστήριξε ο 19χρονος που νοσηλεύεται

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του 17χρονου που βρέθηκε νεκρός στο Λουτράκι, καθώς οι αρχές εξετάζουν τη σχέση του με τον 19χρονο που νοσηλεύεται τραυματισμένος.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 19χρονος στους αστυνομικούς και στους γιατρούς που τον περιέθαλψαν, ο ίδιος διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον 17χρονο, που εντοπίστηκε νεκρός, φέροντας τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα και στον θώρακα.

Κατά πληροφορίες, τον βρήκε ο αδελφός του σε απόμερο σημείο κοντά στον περιφερειακό του Λουτρακίου και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Περίπου μισή ώρα αργότερα, ο 19χρονος μετέβη μόνος του στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου και στη συνέχεια παραπέμφθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Σωτηρία», φέροντας τραύματα στην κοιλιακή χώρα από αιχμηρό αντικείμενο. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται.

Μέχρι στιγμής, το μόνο που έχει αναφέρει στις αρχές είναι ότι ο 17χρονος ήταν φίλος του.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αστυνομικές αρχές να προσπαθούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς προηγήθηκε και οδήγησε στον τραυματισμό των δύο νεαρών.





Με πληροφορίες από ΕΡΤ