Νεκρός 17χρονος στο Λουτράκι: Έφερε τραύματα από μαχαίρι - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Ένας 17χρονος κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος, πιθανότατα από μαχαίρι.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να προηγήθηκε συμπλοκή τα ξημερώματα της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το korinthostv.gr, ο ανήλικος εντοπίστηκε στο Λουτράκι με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο. Διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας 19χρονος.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό, καθώς και οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Action 24, ο νεαρός που νοσηλεύεται φέρεται να αρνείται ότι τα τραύματά του προέρχονται από επίθεση με μαχαίρι.

Η αστυνομία, μέχρι στιγμής, δεν συνδέει επίσημα τα δύο περιστατικά, καθώς δεν έχει καταφέρει ακόμη να εξετάσει τον νεαρό που βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι προηγήθηκε συμπλοκή μεταξύ των δύο.



