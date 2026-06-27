Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες: Την ενοχή του κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία ζήτησε η εισαγγελέας

Με την εισαγγελική πρόταση και τις αγορεύσεις των συνηγόρων συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο -από ξυλοδαρμό- του 17χρονου στις Σέρρες, παραμονές Θεοφανείων του 2026.

Στο εδώλιο κάθεται ένας 16χρονος, που κατηγορείται για τον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες, με την εισαγγελέα της έδρας να ζητά την ενοχή του για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση (άρθρο 299 του Ποινικού Κώδικα).

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πριν από λίγο ξεκίνησε η διαδικασία των αγορεύσεων των δικηγόρων και θα ακολουθήσει η απόφαση του δικαστηρίου.

Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες: Τι προέκυψε από τη νεκροψία

Από τη νεκροψία - νεκροτομή φαίνεται να προέκυψαν ευρήματα που συνάδουν με ξυλοδαρμό, όπως θλαστικές κακώσεις στο κεφάλι, στον κορμό και στα άκρα. Η ιατροδικαστής φέρεται, μεταξύ άλλων, να κατέγραψε στα συμπεράσματά της κατάγματα στο κρανίο και στα πλευρά, ρήξη σπλήνας και θλάση νεφρού.

Επιπλέον, διαπίστωσε εκδορές και εκχυμώσεις στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στον τράχηλο, στον θώρακα, στην πλάτη, στη σπονδυλική στήλη, καθώς και στα άνω και κάτω άκρα, με τα εξωτερικά τραύματα να ανέρχονται περίπου σε τριάντα.

Στην απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 16χρονος κατηγορούμενος είχε παραδεχθεί ότι κατάφερε «δύο με τρεις γροθιές και μία γονατιά» στο θύμα, έπειτα από καβγά που προηγήθηκε, με αφορμή μία κοπέλα. Ο ίδιος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, και κρατείται προσωρινά σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.

Από την πλευρά τους, οι γονείς του 17χρονου, μέσω των συνηγόρων τους, έχουν διατυπώσει ανοιχτά τη θέση περί εμπλοκής κι άλλων δραστών στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ και ΑΠΕ - ΜΠΕ