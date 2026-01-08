Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες: Ο ανήλικος δράστης ζούσε σε σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό

Μουδιασμένη παρακολουθεί η τοπική κοινωνία των Σερρών τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του 17χρονου, την ώρα που αύριο αναμένεται η απολογία του ανήλικου δράστη.

Αναλυτικότερα οι νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση στις Σέρρες, σκιαγραφούν ένα ιδιαίτερα δυσμενές οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον για τον ανήλικο δράστη.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, φέρεται να ζούσε σε ένα σπίτι χωρίς βασικές παροχές όπως ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, ενώ αναφέρεται πως οι γονείς του αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες έχασε τον πατέρα του πριν λίγους μήνες και οι θείες του είχαν ζητήσει από τις Αρχές την επιμέλεια του ανήλικου, κάτι που δεν συνέβη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τη σύλληψη του 16χρονου, αναζητείται ακόμη ένα άτομο, το οποίο φέρεται να ήταν μπροστά στον βάναυσο ξυλοδαρμό του 17χρονου.

Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες: «Αν φταίει ο γιος μου, να πληρώσει, να φυλακιστεί» λέει η μητέρα του δράστη

«Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη» λέει η μητέρα του ανήλικου δράστη, ο οποίος κατηγορείται για τον τραγικό θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες.

Η μητέρα του 16χρονου δράστη, ο οποίος ξυλοκόπησε τον 17χρονο, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί νεκρός λίγες ώρες αργότερα στο υπόγειο της πολυκατοικίας που διέμενε, στις πρώτες της δηλώσεις για το τραγικό περιστατικό, δηλώνει «συντετριμμένη».

Νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης, ο γιος της μεταφέρθηκε στον εισαγγελέα και η ίδια προχώρησε σε δηλώσεις, σημειώνοντας αρχικά πως «λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που έγινε. Ζητώ συγγνώμη, αν και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς του παιδιού».

«Αν φταίει ο γιος μου, να πληρώσει, να φυλακιστεί. Ζητώ ξανά συγγνώμη από τους γονείς. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ξέρω ότι δεν αρκεί, ξέρω τον θυμό τους και τους δικαιολογώ. Ό,τι κι αν πουν, ζητώ απλά συγγνώμη. Το παιδί το έχει καταλάβει, έχει μετανιώσει. Είμαι συγκλονισμένη. Αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη, να δικαστώ εγώ αντί για το παιδί μου, γιατί ίσως να έπρεπε να είχα βάλει περισσότερα όρια. Μου είχε πει ότι τσακώθηκε, αλλά δεν μου είχε πει πόσο σοβαρά», συνέχισε.

«Μου είπε ότι όλα ξεκίνησαν για μια κοπέλα, την κοπέλα του γιου μου. Του είπε ο άλλος “άμα χωρίσεις με τον *, έλα να τα φτιάξουμε μαζί”, και έτσι άρχισε η φασαρία. Δεν ήξερα ότι το παιδί έχει βαριές κακώσεις. Αυτό το μαθαίνω τώρα και νιώθω ακόμα χειρότερα, νιώθω απαίσια. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι», κατέληξε.