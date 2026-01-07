Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες: «Να τα φτιάξεις μαζί μου» – Το μήνυμα που οδήγησε στον ξυλοδαρμό του

Μουδιασμένη είναι η τοπική κοινωνία των Σερρών, μετά τον τραγικό θάνατο του 17χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του.

Ο 17χρονος έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από έναν 16χρονο, ο οποίος λίγες ώρες μετά τον εντοπισμό του πρώτου στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειάς του στις Σέρρες, ομολόγησε πως του επιτέθηκε για την σύντροφό του.

Συγκεκριμένα, φέρεται όλα να έγιναν εξαιτίας ενός μηνύματος που έστειλε το θύμα στην κοπέλα του 16χρονου, στο οποίο της έλεγε πως αν χωρίσει μαζί του, να τα φτιάξει με εκείνον.

«Αν τα χαλάσεις με τον 16χρονο να τα φτιάξεις μαζί μου. Δεν είναι καλό παιδί», ήταν σύμφωνα με το STAR το μήνυμα που έστειλε ο 17χρονος στην κοπέλα του ανήλικου δράστη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μπροστά στο τραγικό περιστατικό ήταν άλλα δύο άτομα. Ο φίλος του 17χρονου και ένας φίλος του δράστη, ο οποίος αναζητείται.

Σημειώνεται ότι ο 16χρονος, αναμένεται να οδηγηθεί μέσα στην ημέρα στον εισαγγελέα.

Πώς συνέβη ο ξυλοδαρμός του 17χρονου στις Σέρρες

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομίας, ο 17χρονος είχε συναντηθεί με έναν 16χρονο, μαζί με άλλα άτομα, σε κεντρικό σημείο των Σερρών, απέναντι από τη Μητρόπολη. Οι δύο ανήλικοι απομακρύνθηκαν από την κεντρική οδό και κατευθύνθηκαν προς τον χώρο της Μητρόπολης, όπου ξέσπασε έντονος καβγάς.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 16χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τον 17χρονο. Μετά το περιστατικό, το θύμα κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του, ωστόσο δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα. Αισθανόταν ίσως έντονη αδιαθεσία, έμεινε στο υπόγειο και εκεί έχασε τις αισθήσεις του, χωρίς να ζητήσει βοήθεια.

Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα σε έρευνα, εντόπισαν και συνέλαβαν τον 16χρονο, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συνελήφθη επίσης και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Ο φερόμενος δράστης φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, παρουσιάζοντας παραβατική συμπεριφορά.

Η Αστυνομία έχει στη διάθεσή της οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν θα προκύψουν και άλλες ευθύνες.

Τέλος, η σορός του 17χρονου θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση και νεκροψία -νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια χτυπήματα ήταν μοιραία και η ακριβής αιτία θανάτου.