Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες: Εξετάζεται η συμμετοχή και άλλων ατόμων που ίσως εμπλέκονται στη δολοφονία του

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 17χρονου από της Σέρρες.

Ο 16χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου κρίθηκε πριν λίγες ώρες προφυλακιστέος μετά την απολογία του και θα μεταφερθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα ανήλικων.

Ο ανήλικος σημειώνεται πως διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, υποστηρίζοντας ότι τα χτυπήματα που του επέφερε δεν ήταν τέτοια ώστε να οδηγήσουν στον θάνατο του.

Την ίδια ώρα ωστόσο, ο δικηγόρος της οικογένειας του άτυχου 17χρονου, δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς υποστηρίζει πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ήταν περισσότερα τα άτομα που ξυλοκόπησαν τον ανήλικο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Μπορεί ο ανήλικος που παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον 17χρονο να οδηγήθηκε στη φυλακή, ο δικηγόρος της οικογένειας ωστόσο

«Τίθεται θέμα ότι τον χτύπησαν άλλα παιδιά και τον τοποθέτησαν στον ακάλυπτο, όχι ότι κατέβηκε τελικά. Μία λένε στον ακάλυπτο, μία στα σκαλοπάτια, δεν ξέρω το πουλάκι μου που ήταν όταν κατέληξε. Αν βρεθούν βίντεο και υλικό από κάμερες θα δικαιωθεί το παιδί μου. Θα φανεί πώς χτύπησε το μικρό, το καημένο. Αυτό το παιδάκι πήγε στο προποτζίδικο μετά από τη φασαρία, μπήκε στην τουαλέτα, έκατσε είκοσι λεπτά, πλύθηκε να συνέλθει και μετά βγήκε και έφυγε με την παρέα του», λέει η μητέρα του 16χρονου μιλώντας στο Mega.

Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενσωματωθεί στη δικογραφία και η πλήρης ιατροδικαστική έκθεση για τα δολοφονικά χτυπήματα που δέχθηκε το θύμα.