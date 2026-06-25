Νεκρός 17χρονος στην Καλλιθέα: Θύμα και δράστης φαίνεται ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οπαδός της ίδιας ομάδας με το θύμα φαίνεται πως είναι ο δράστης της φονικής συμπλοκής στην Καλλιθέα.

Επομένως, οι έρευνες της αστυνομίας φέρεται να απομακρύνονται από το οπαδικό κίνητρο, σύμφωνα με όσα δήλωσε νωρίτερα στο ΕΡΤnews, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η φονική συμπλοκή σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Καλλιθέας, όταν ένας 17χρονος τραυματίστηκε στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Στο αιματηρό επεισόδιο φέρεται να συμμετείχαν περίπου δέκα άτομα, εκ των οποίων ένας επιτέθηκε στον νεαρό καρφώνοντας τον στο στήθος με μαχαίρι. Για την υπόθεση συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο.

Φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα: Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ για το σενάριο του οπαδικού κινήτρου

Αρχικά, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας δήλωσε: «Εξετάζεται το οπαδικό κίνητρο, βέβαια δεν μας προκύπτει καθώς όπως φαίνεται και τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες και την εξέταση των προστατευόμενων στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εμπλεκομένων ανήκουν στην ίδια ομάδα και μάλιστα θύμα και δράστης φαίνεται ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα, οπότε δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι έχει συμβεί. Αυτό μας προκύπτει τουλάχιστον από την έρευνα και με τα μέχρι στιγμής δεδομένα».

Στη συνέχεια, η ίδια διευκρίνισε ότι «ο τρόπος με τον οποίο συναντήθηκαν τα άτομα, όπως παρουσιάζεται από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους, δεν μας οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση», εξηγώντας δηλαδή ότι δεν φαίνεται να υπήρξε κάποιο οργανωμένο ραντεβού.

Φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα: Τι προηγήθηκε της επίθεσης με μαχαίρι

Η Κ. Δημογλίδου αναφέρθηκε σε μαρτυρίες, από τις οποίες προκύπτει ότι της φονικής συμπλοκής προηγήθηκε καβγάς.

«Το σίγουρο είναι ότι έχουμε μία συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων κατά κύριο λόγο ή οριακά ενηλίκων ατόμων ηλικίας 17 έως 18 ετών», είπε και συνέχισε με αναφορές σε μαρτυρίες που κατέγραψαν οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο σύμφωνα με τις οποίες «σημειώθηκε αρχικά διαπληκτισμός μεταξύ των ατόμων και στη συνέχεια ουσιαστικά είχαμε τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού ατόμου».

«Οι αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο και προσπαθούν να συλλέξουν τόσο πληροφορίες από κατοίκους της περιοχής, καθώς μιλάμε για μία πυκνοκατοικημένη περιοχή, όπως και βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο θα ξεκαθαρίσει ίσως τι ακριβώς συνέβη, καθώς προφανώς και μετά τη συμπλοκή τα άτομα διασκορπίστηκαν στους γύρω δρόμους. Βέβαια, κατάφεραν οι αστυνομικοί να πραγματοποιήσουν κάποιες προσαγωγές και εξετάζονται οι άνθρωποι αυτοί. Επίσης, πραγματοποιούνται κατ’ οίκον έρευνες για να βρεθεί οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί στην επίθεση», προσέθεσε.

Φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα: Δύο μαχαίρια αναζητά η αστυνομία

Οι Αρχές έχουν εντοπίσει ένα μαχαίρι, το οποίο συνέλεξαν οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο.

«Θα εξεταστεί αν έχει χρησιμοποιηθεί από κάποιο άτομο, από κάποιον από τους εμπλεκόμενους, όπως επίσης αν έχει χρησιμοποιηθεί σε βάρος του θύματος», ανέφερε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Το κίνητρο αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η εξέταση όλων των εμπλεκομένων και θα πρέπει να διαπιστωθεί αν τελικά όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας ή αν υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι μπορεί να διέφυγαν από το σημείο», κατέληξε.

Πώς σημειώθηκε η φονική συμπλοκή στην Καλλιθέα: Τι προηγήθηκε και τι περιγράφουν μάρτυρες

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, όταν ξέσπασε έντονος καβγάς ανάμεσα σε δύο παρέες νεαρών. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η λεκτική αντιπαράθεση γρήγορα εξελίχθηκε σε συμπλοκή, ενώ ακολούθησε καταδίωξη στα γύρω στενά. Το κυνηγητό κατέληξε μπροστά από την είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Μεγαλοπόλεως, όπου ο καθ’ ομολογίαν δράστης μαχαίρωσε το θύμα στον θώρακα και το στήθος. Ο νεαρός, που σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν περίπου 17 με 18 ετών- χωρίς μέχρι στιγμής η ηλικία του να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως- έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος. Ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο μαζί με τα υπόλοιπα άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή και διέφυγε προς τα γύρω στενά.

Πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το ΕΡΤnews 14 προσαγωγές, μεταξύ των οποίων και του δράστη, ο οποίος ομολόγησε.

Οι Αρχές έχουν εντοπίσει και ένα μαχαίρι που αρχικά θεωρήθηκε ότι επρόκειτο για το μαχαίρι της δολοφονικής επίθεσης. Σύμφωνα όμως με τους ισχυρισμούς του δράστη, ο ίδιος πέταξε το μαχαίρι σε κάδο απορριμμάτων. Έτσι, οι αστυνομικοί αναζητούν κι ένα δεύτερο μαχαίρι. Στο σημείο βρέθηκε και ένα κατσαβίδι και μία μπλούζα, η οποία φέρεται να ανήκει στο θύμα της επίθεσης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews