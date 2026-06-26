Νεκρός 15χρονος στην Καλλιθέα: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στους 7 συλληφθέντες

Ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων και για ανθρωποκτονία με δόλο, ασκήθηκε στους επτά συλληφθέντες σχετικά με τη συμπλοκή στην Καλλιθέα, από την οποία έχασε τη ζωή του ένας 15χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για άνθρωποκτονια με δόλο, συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και - επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία

Όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο, σύμφωνα με την εισαγγελική εκτίμηση, με τους κατηγορούμενους να οδηγούνται στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Νεκρός 15χρονος στην Καλλιθέα: Η προηγούμενη εκτίμηση των αρχών

Υπενθυμίζεται πως, πριν την εισαγγελική εκτίμηση που προσδιόρισε μερικώς το κίνητρο του χθεσινού επεισοδίου στην Καλλιθέα, οι αρχές εξέταζαν ως πιθανή αφορμή της συμπλοκής τη διαμάχη ανάμεσα στις δύο παρέες για την κυριαρχία στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας.

Παράλληλα, ερευνούσαν εάν υπάρχει πιθανή σύνδεση με άλλη αιματηρή συμπλοκή που είχε σημειωθεί πριν από λίγες ημέρες στην ίδια περιοχή, κατά την οποία είχε τραυματιστεί ένας 16χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κάποια από τα μέλη των δύο παρεών είχαν συμμετάσχει και στο προηγούμενο περιστατικό, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο η νέα συμπλοκή να αποτέλεσε πράξη αντιποίνων.

Ο 15χρονος ταυτοποιήθηκε μέσω των δακτυλικών του αποτυπωμάτων, καθώς στο πρόσφατο παρελθόν είχε συλληφθεί δύο φορές, μία για κατοχή μαχαιριού και μία για κατοχή σιδερογροθιάς.

Η μητέρα του, η οποία τον αναζητούσε από τα ξημερώματα, δεν είχε αντιληφθεί αρχικά ότι το θύμα της δολοφονίας ήταν το παιδί της, καθώς οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για θύμα ηλικίας 17 ή 18 ετών. Ενημερώθηκε από φίλους του 15χρονου, μετέβη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί ο ανήλικος, και αναγνώρισε τη σορό του.

Το χρονικό του συμβάντος στην Καλλιθέα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 23:30, όταν ο 15χρονος βρισκόταν μαζί με ακόμη πέντε νεαρούς στην πλατεία, στη συμβολή των οδών Μεγαλουπόλεως και Κρέμου. Εκεί τους προσέγγισε η αντίπαλη παρέα και ακολούθησε αρχικά έντονη λεκτική αντιπαράθεση.

Η παρέα του 15χρονου κάλεσε ενισχύσεις και λίγο αργότερα ακόμη πέντε νεαροί έφτασαν με αυτοκίνητο στο σημείο. Η ένταση εξελίχθηκε σε γενικευμένη συμπλοκή, κατά την οποία, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν όχι μόνο γροθιές και κλωτσιές, αλλά και μαχαίρια, κατσαβίδια και καδρόνια.

Το επεισόδιο επεκτάθηκε στους γύρω δρόμους, με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν πως μέλη της αντίπαλης ομάδας καταδίωκαν τον 15χρονο σε όλη την οδό Μεγαλουπόλεως.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, περίπου 80 μέτρα μακριά από το σημείο όπου ξεκίνησε η συμπλοκή, το κυνηγητό κατέληξε έξω από την είσοδο πολυκατοικίας, όπου εκεί, σύμφωνα με την ομολογία του 17χρονου, κάρφωσε το μαχαίρι στο στήθος του 15χρονου, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στο πεζοδρόμιο. Στη συνέχεια ο ίδιος και η παρέα του διέφυγαν από τα γύρω στενά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ