Νεκροί πυροσβέστες στην Κρήτη: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής -«Υπάρχουν και τραυματίες»

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, που μαίνεται στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη.

Μετά τις 17:00, η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβεβαίωσε τον θάνατο των δύο πυροσβεστών που επιχειρούσαν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Το τοπικό μέσο cretalive.gr αναφέρει ότι σύμφωνα με πληροφορίες οι νεκροί ήταν από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής, ο ένας πενταετούς θητείας και ο δεύτερος εποχικός.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

Νεκροί πυροσβέστες στην Κρήτη: Τι αναφέρει ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης Σήφης Βαβουράκης, ανέφερε για τους νεκρούς πυροσβέστες, ότι «από όσο ξέρω πρέπει να ήταν εκτός οχήματος, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω».

Ανέφερε επίσης, ότι υπάρχουν τραυματίες, οι οποίοι είναι πολίτες που συνέδραμαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην Κρήτη.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά, καίει προς παντού» επανέλαβε.

Φωτιά στην Κρήτη: Η εικόνα από το μέτωπο - Νέο 112 για εκκένωση της Τριόπετρας

Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου στην περιοχή του Νότιου Ρεθύμνου βρίσκεται εκτός ελέγχου με τα μηνύματα του 112 να καλούν σε εκκενώσεις. Σε νεότερη ενημέρωσή της, η Πυροσβεστική αναφέρει πως ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση, Ρεθύμνου, στην Κρήτη, καθώς στο σημείο βρίσκονται 110 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα και 4 Ε/Π. Συνδρομή, παράλληλα, παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγα λεπτά μετά τις 17:30, εστάλη νέο 112 για εκκένωση της Τριόπετρας.

Νωρίτερα, ενεργοποιήθηκε μήνυμα 112 για εκκένωση σε πέντε οικισμούς.

Συγκεκριμένα, κάλεσε τους κατοίκους των περιοχών «Άγιος Γεώργιος» και «Άγιος Παύλος» να απομακρυνθούν μέσω Παραλιακής Αγιοβασιλειώτικου προς Αγία Γαλήνη, τους κατοίκους από Σακτούρια και Μέλαμπες, πάλι, προς Αγία Γαλήνη, καθώς και τους κατοίκους της Κρύας Βρύσης προς παραλία Ρέθυμνο.

Συνιστά, επίσης, σε όλους τους πολίτες που πήραν το μήνυμα του 112, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, για να διασφαλιστεί η ασφαλής εκκένωσή τους.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, cretalive.gr