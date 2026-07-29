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Νεκροί πυροσβέστες σε Ρέθυμνο και Γύθειο: Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των πυροσβεστών», αναφέρει ο πρωθυπουργός

The LiFO team
The LiFO team
ΝΕΚΡΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΦΩΤΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμά του για τους θανάτους των πυροσβεστών.

Συνολικά τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, όσο βρίσκονταν σε εξέλιξη οι φωτιές στο Ρέθυμνο και το Γύθειο.

Οι δυο βρέθηκαν απανθρακωμένοι στο Ρέθυμνο νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου και ο ένας που επιχειρούσε στο μέτωπο στο Γύθειο, έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια.

Ο πρωθυπουργός αναφέρει:

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γύθειο. Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπρόσωπους των σωμάτων ασφαλείας, που δίνουν την μάχη στα πύρινα μέτωπα, εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας την οποία καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν».

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