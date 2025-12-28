Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για το τι συνέβη στα Βαρδούσια Όρη με τους τέσσερις νεκρούς ορειβάτες που καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα.

Δραματικό ήταν το τέλος της αναζήτησης στα Βαρδούσια Όρη, όπου οι τέσσερις ορειβάτες- τρεις άνδρες και μία γυναίκα- εντοπίστηκαν νεκροί σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο, λίγο πριν από την κορυφή.

Εντοπίστηκαν νεκροί από την 7Η ΕΜΑΚ μέσα στο χιόνι, σε πολύ κοντινή απόσταση ο ένας από τον άλλο, «σχεδόν αγκαλιασμένοι». Ο εντοπισμός τους έγινε σε δύσβατο σημείο, δυσκολεύοντας την επιχείρηση ανασύρσης των σορών. Για αυτό και για τη μεταφορά τους χρειάστηκε ελικόπτερο.

Στη μοιραία διαδρομή θα βρισκόταν και ένα πέμπτο άτομο, που τελικά δεν ακολούθησε στην εκδρομή. Εκείνος ενημέρωσε τις Αρχές για την εξαφάνιση και για ώρες αναζητούσε στα βουνό τα ίχνη τους.

«Δεν φαντάστηκα ότι θα πάνε για Κόρακα, γιατί είχα δει ότι είναι φουλ χιονισμένο. Πήγαν σε λάθος σημείο, αρχικά δεν πήγαν από το μονοπάτι, τώρα τον λόγο δεν τον γνωρίζω. Μπορεί να χαθήκανε γιατί ήταν όλα άσπρα και να χάσανε το μονοπάτι», είπε φίλος των ορειβατών.

«Χάσαμε το παιδί μας, δεν μπορώ να μιλήσω. Η μάνα η καμένη, αυτή η μάνα», είπε συγγενής της κοπέλας που συμμετείχε και έχασε τη ζωή τους.

Νεκροί ορειβάτες στα Βαρδούσια: Τα τρία πιο πιθανά σενάρια της τραγωδίας

«Το σημείο που εντοπίσαμε τις σορούς, ήταν πολύ δύσβατο και οι καιρικές συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Πρέπει να ξεκόλλησε μεγάλο κομμάτι χιόνι από τα πόδια τους και τους πήρε η χιονοστιβάδα, γιατί βρέθηκαν πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον, παρασύρθηκαν για αρκετά μέτρα, πιθανότατα ζωντανοί, εγκλωβίστηκαν και ήταν χωμένοι στο χιόνι. Δεν αποκλείεται ο θάνατος τους να ήτανε ασφυκτικός», ανέφερε στο Mega διασώστης που συμμετείχε στην ανάσυρση των σορών.

Τρία είναι τα πιο πιθανά σενάρια της τραγωδίας, όπως μετέδωσε το Mega.

Το πρώτο είναι οι τέσσερις ορειβάτες να αποπροσανατολίστηκαν και να κίνησαν από δύσβατο μονοπάτι προς την κορυφή.

Το δεύτερο σενάριο είναι να μην πήραν τις απαραίτητες προφυλάξεις για να φτάσουν στο σημείο Κόρακας.

Και το τρίτο είναι να δυσχέραναν ξαφνικά οι καιρικές συνθήκες, εκείνοι να πάτησαν σε φρέσκο χιόνι, προκαλώντας τη χιονοστιβάδα που τους καταπλάκωσε.

«Αυτή λοιπόν όταν πατήσεις πάνω ξεκολλάει από το προηγούμενο γιατί δεν έχει αποκτήσει συνοχή. Δεν ήταν και πολύ το χιόνι, ήταν όμως πακτωμένο, έφυγε όλο αυτό και αυτοί όπως γλιστρήσανε και καταλήξαν κάπου, όλη αυτή η πλάκα έπεσε πάνω τους», εξήγησε ο ορειβάτης Παύλος Τσιάντος.

Νεκροί ορειβάτες στα Βαρδούσια: Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Ο Θανάσης Κολοτούρος, ένας εκ των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους, είχε μιλήσει πριν δύο χρόνια στο αφιέρωμα της ΕΡΤ, όταν είχε διασχίσει την Κρήτη σε 16 μέρες. «Είναι ωραία να τελειώνεις μια διαδρομή με τόσο γαλήνια και άγρια, καταπράσινα και άγονα μέρη – σημεία της κρητικής γης και ψυχής. Για να αρχίσει μια άλλη» είχε δηλώσει συγκεκριμένα.

Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Γιώργος Δόμαλης, ο οποίος διατηρούσε σπίτι στο χωριό Αθανάσιος Διάκος, και έκανε συχνά τη συγκεκριμένη ανάβαση.

Νεκρή ανασύρθηκε και η 31χρονη δασκάλα Θεοδώρα Καπλάνη, με καταγωγή από τη Φωτάδα Τρικάλων. «Την πήρε τηλέφωνο ο φίλος της, φόρτωσαν το αυτοκίνητο και όταν έφτασε σε κάποιο σημείο μας πήρε και μας είπε μόνο περιμένω την παρέα για να ανέβουμε στο βουνό. Αλλά δεν μας είπε που. Έτσι έκανε πάντα, ανέβαινε και μετά μας έπαιρνε, στην επιστροφή» ανέφερε ο πατέρας της.

O τέταρτος της παρέας, ήταν ο 35χρονος Κωνσταντίνος Πατίκας από την Κοζάνη. Ζούσε στο εξωτερικό, εργαζόταν ως προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών, με λαμπρές σπουδές.

Στην αποστολή θα συμμετείχε και ένας ακόμη γνωστός ορειβάτης από τον Πύργο Ηλείας, ο Παναγιώτης Καπώνης, στενός φίλος του Θανάση Κολοτούρου. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν του επέτρεψαν να ακολουθήσει, γεγονός που αποδείχθηκε σωτήριο. Ο ίδιος ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές όταν οι φίλοι του δεν έδιναν σημεία ζωής.