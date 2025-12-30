Νεκροί ορειβάτες στα Βαρδούσια: «Ήταν μαρτυρικός ο θάνατός τους»

Σε ασφυξία αποδίδεται ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών που βρέθηκαν νεκροί στα Βαρδούσια όρη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση.

Πρόκειται για έναν θάνατο «μαρτυρικό», όπως επιβεβαιώνει και ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο ίδιος εξήγησε, ότι εκτός από το πολύ μεγάλο βάρος που πίεσε τα σώματά τους, το χιόνι φέρεται πως εισήλθε και στις αεροφόρους οδούς, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την αναπνοή. Δεδομένου ότι δεν μπορούσαν παράλληλα να κινήσουν επαρκώς τα άκρα τους, ώστε να μετακινηθούν, ο εγκλωβισμός τους κάτω από το χιόνι έγινε ακόμη πιο ισχυρός με αποτέλεσμα να καταλήξουν.

«Είναι η τυπική εικόνα που συναντάμε σε περιπτώσεις χιονοστιβάδας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο ιατροδικαστής.

Αναφερόμενος στο γεγονός ότι δεν εντοπίστηκαν εξωτερικές κακώσεις και γιατί εξετάστηκε κάτι τέτοιο, ο ιατροδικαστής σχολίασε: «Θα μπορούσαν να υπάρχουν εάν είχαν παρασυρθεί. Ωστόσο, πάντα εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, σχολίασε σχετικά με την υπόθεση: «Μπορεί να συμβεί το απρόοπτο. Ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι από τους διασώστες δείχνει ότι καταπλακώθηκαν ξαφνικά από μεγάλο όγκο χιονιού. Φαινόταν μόνο ένα μικρό κομμάτι ρούχου. Δεν μπορούσε ο ένας να δώσει βοήθεια στον άλλο».

Βαρδούσια: Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τους ορειβάτες

Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών ήταν ασφυκτικός, καθώς θάφτηκαν κάτω από μεγάλες ποσότητες χιονιού, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα αναπνοής ή διαφυγής.

Δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις στις σορούς, γεγονός που αποκλείει τον θάνατο από πτώση ή τραυματισμό πριν την χιονοστιβάδα. Η ιατροδικαστική εξέταση αναφέρει επίσης ότι ο θάνατος συνδέεται με την απότομη πτώση της θερμοκρασίας και την παραμονή τους μέσα στο χιόνι, στοιχείο που επιβάρυνε την κατάστασή τους μετά την πλήρη κάλυψή τους από τη χιονοστιβάδα.

Οι τρεις ορειβάτες βρέθηκαν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, ενώ ο τέταρτος εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση, γεγονός που αποδίδεται στη δυναμική της χιονοστιβάδας τη στιγμή που τους παρέσυρε. Το πόρισμα καταλήγει ότι η χιονοστιβάδα ήταν ο καθοριστικός παράγοντας του θανάτου τους, χωρίς ενδείξεις προγενέστερης βίας ή τραυματισμού.