Νεκροί ορειβάτες στα Βαρδούσια: Βίντεο από την επιχείρηση ανάσυρσης - «Τους ξεγέλασε ο καιρός»

«Σχεδόν αγκαλιασμένοι» βρέθηκαν νεκροί οι τέσσερις ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη.

Οι τέσσερις ορειβάτες- τρεις άνδρες και μία γυναίκα- μοιράζονταν, επί χρόνια, την αγάπη τους για το βουνό και τη φύση.

Τα θύματα βρέθηκαν καταπλακωμένα από τεράστιο όγκο χιονιού, σε δύσβατο σημείο της Φωκίδας, ενώ η πολύωρη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς των σορών με ελικόπτερο ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (27/12).

Μέσα στο πυκνό χιόνι, άνδρες της ΕΜΑΚ, φορώντας κράνη, ισοθερμικές στολές, σακίδια με είδη πρώτης ανάγκης και κρατώντας στα χέρια τους μπατόν ορειβασίας, ερεύνησαν τα ίχνη των ορειβατών σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 2.200 μέτρων στην κορυφή κόρακα, στα Βαρδούσια Όρη.

Η τραγωδία αποκαλύφθηκε την Παρασκευή 26/12, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, όταν οι διασώστες εντόπισαν νεκρούς τους τέσσερις ορειβάτες. Ήταν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, καθώς καταπλακώθηκαν αιφνιδιαστικά από τη χιονοστιβάδα.

Η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών πραγματοποιήθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες με τη συνδρομή ειδικού ερπυστριοφόρου οχήματος της 7ης ΕΜΑΚ και ελικοπτέρου για την μεταφορά των σορών.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, φαίνεται ο τεράστιος όγκος χιονιού που έπεσε και καταπλάκωσε τους ορειβάτες.

Ο πατέρας της 31χρονης που έχασε τη ζωή της ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τους γέλασε ο καιρός. Είχε όλη την ημέρα ήλιο, μετά γύρισε ο καιρός, έβρεξε και αποκολλήθηκε κάποιο κομμάτι. Είχαν φτάσει στα 2.300 μέτρα και ήθελαν ακόμη 200 μέτρα. Και εκεί έγινε η ζημιά, που συνέχισαν για να προλάβουν».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής, Κώστας Τσίγκας, σημείωσε πως «ενδεχομένως κάποια χιονοθύελλα να επηρεάσε όλη αυτή τη διαδρομή που κάναν σε αυτό το δύσβατο σημείο. Είχε πάρα πολύ χιόνι, το χιόνι όμως ήταν φρέσκο και ενδεχομένως κάποιος άνεμος να οδήγησε κάποιο μεγάλο τμήμα χιονιού και να τους έφερε σε αυτή τη θέση που τους βρήκαμε».

Νεκροί ορειβάτες στα Βαρδούσια: Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Ο Θανάσης Κολοτούρος, ένας εκ των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους, είχε μιλήσει πριν δύο χρόνια στο αφιέρωμα της ΕΡΤ, όταν είχε διασχίσει την Κρήτη σε 16 μέρες. «Είναι ωραία να τελειώνεις μια διαδρομή με τόσο γαλήνια και άγρια, καταπράσινα και άγονα μέρη – σημεία της κρητικής γης και ψυχής. Για να αρχίσει μια άλλη» είχε δηλώσει συγκεκριμένα.

Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Γιώργος Δόμαλης, ο οποίος διατηρούσε σπίτι στο χωριό Αθανάσιος Διάκος, και έκανε συχνά τη συγκεκριμένη ανάβαση.

Νεκρή ανασύρθηκε και η 31χρονη δασκάλα Θεοδώρα Καπλάνη, με καταγωγή από τη Φωτάδα Τρικάλων. «Την πήρε τηλέφωνο ο φίλος της, φόρτωσαν το αυτοκίνητο και όταν έφτασε σε κάποιο σημείο μας πήρε και μας είπε μόνο περιμένω την παρέα για να ανέβουμε στο βουνό. Αλλά δεν μας είπε που. Έτσι έκανε πάντα, ανέβαινε και μετά μας έπαιρνε, στην επιστροφή» ανέφερε ο πατέρας της.

O τέταρτος της παρέας, ήταν ο 35χρονος Κωνσταντίνος Πατίκας από την Κοζάνη. Ζούσε στο εξωτερικό, εργαζόταν ως προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών, με λαμπρές σπουδές.

Στην αποστολή θα συμμετείχε και ένας ακόμη γνωστός ορειβάτης από τον Πύργο Ηλείας, ο Παναγιώτης Καπώνης, στενός φίλος του Θανάση Κολοτούρου. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν του επέτρεψαν να ακολουθήσει, γεγονός που αποδείχθηκε σωτήριο. Ο ίδιος ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις Αρχές όταν οι φίλοι του δεν έδιναν σημεία ζωής.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ