Νεκροί δύο μετανάστες στον Έβρο: Φέρεται πως επιχείρησαν να περάσουν το ποτάμι

Δύο μετανάστες έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή της Νέας Βύσσας του Έβρου.

Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας, 20-25 ετών ο ένας και 30-35 ετών ο δεύτερος. Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, οι δυο μετανάστες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου στη μία περίπου μετά τα μεσάνυχτα.

Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός ενώ στον δεύτερο έγινε προσπάθεια ανάνηψης χωρίς αποτέλεσμα. Οι σοροί τους μεταφέρονται στην Αλεξανδρούπολη όπου αύριο θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή.

Νεκροί μετανάστες στον Έβρο: Φέρεται πως επιχείρησαν να περάσουν το ποτάμι

Και οι δυο βρέθηκαν βρεγμένοι και παγωμένοι εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν, ενώ φαίνεται πως είχαν περάσει τον Έβρο ποταμό τα νερά του οποίου είναι ιδιαίτερα ορμητικά, η στάθμη του υψηλή και γι’ αυτό υπέστησαν υποθερμία.

Από την εικόνα τους δεν έφεραν σημάδια κακώσεων ούτε και πνιγμού.

Έρευνες για τα ακριβή αίτια του θανάτου τους διεξάγει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ορεστιάδας.