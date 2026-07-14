Νεκρό ζευγάρι στον Πειραιά: Εξετάζεται ασφυξία από μονοξείδιο του άνθρακα - Τι εντόπισαν οι αρχές

Νέα στοιχεία έγιναν γνωστά για τον θάνατο δύο ατόμων στον Πειραιά, οι οποίοι εντοπίσηκαν σε γκαράζ.

Ειδικότερα, ένας 28χρονος άνδρας και μία 24χρονη γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ κατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς το ζευγάρι δεν έφερε εμφανή τραύματα.

Οι έρευνες στρέφονται πλέον στο ενδεχόμενο ο θάνατός τους να προκλήθηκε από αναθυμιάσεις.

Πώς εντοπίστηκαν οι δύο νεκροί στον Πειραιά

Το όχημα φέρεται να βρισκόταν σε λειτουργία μέσα στον κλειστό χώρο του γκαράζ, με τον κινητήρα αναμμένο και τον κλιματισμό σε λειτουργία. Οι αρχές εξετάζουν το σενάριο η συσσώρευση μονοξειδίου του άνθρακα να προκάλεσε ασφυξία στους δύο νέους.

Το νεαρό ζευγάρι εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου, ο οποίος βρήκε τα δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στο αυτοκίνητο και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Ο ίδιος προσπάθησε να τους προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, όμως οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι οι δύο νέοι είχαν καταλήξει.

Η πιθανότερη αιτία θανάτου

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών αναφέρουν ότι η παραμονή του οχήματος σε λειτουργία σε έναν περιορισμένο και κλειστό χώρο, χωρίς επαρκή αερισμό, ενδέχεται να οδήγησε σε γρήγορη συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα.

Το σύστημα κλιματισμού του αυτοκινήτου, σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζεται, πιθανόν να διοχέτευσε τα καυσαέρια στο εσωτερικό της καμπίνας, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να εκτεθούν σε επικίνδυνα επίπεδα του δηλητηριώδους αερίου.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση και το επίσημο πόρισμα των αρμόδιων αρχών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews