Νεκρό παιδί στη Ζάκυνθο: Γείτονες περιγράφουν τι συνέβη - «Ο πατέρας έκλαιγε, χτυπιόταν κάτω»

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Ζάκυνθο όταν σκύλος ράτσας πιτ μπουλ επιτέθηκε σε αγοράκι 2 ετών, προκαλώντας του θανατηφόρα τραύματα.

Το παιδί ήταν στην αυλή του σπιτιού του στον Άγιο Λέοντα. Στο σπίτι ήταν οι γονείς του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί πλησίασε το δεμένο με αλυσίδα σκυλί και τότε εκείνο του όρμησε.

Το δύο ετών παιδί μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Νεκρό παιδί στη Ζάκυνθο: Οι μαρτυρίες για την οικογένεια

«Ήρθε και η Αστυνομία εδώ πάνω και βρήκαμε τα αίματα, που πήγε το παιδάκι 100 μέτρα από το σπίτι περίπου, στο σκυλί και το ‘φαγε. Ο πατέρας ήταν σε χάλια κατάσταση και γεμάτος αίματα, ο άνθρωπος που 'χε πάρει αγκαλιά το παιδί του φαγωμένο. Συγκλονισμένος και να κλαίει, να χτυπιέται κάτω», λέει μάρτυρας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η οικογένεια ήταν φιλόζωη και εντός του προαυλίου χώρου υπήρχαν αρκετά αδέσποτα σκυλιά. «Μένουν τα τελευταία 4 χρόνια εδώ, είχαν νοικιάσει ένα σπίτι, μαζεύανε αδέσποτα, είχαν μαζέψει 80 σκυλιά», αναφέρει γείτονας.

Ο σκύλος έχει απομακρυνθεί από τον χώρο ενώ κτηνίατρος αναμένεται να δώσει στοιχεία για τη συμπεριφορά και την κατάσταση του ζώου, όπως αναφέρει το Mega.

Νεκρό παιδί στη Ζάκυνθο: Συνελήφθησαν οι γονείς

Σημειώνεται πως οι γονείς έχουν συλληφθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Το ζευγάρι που έχει άλλα δύο παιδιά, είχε φύγει για να πάει να αγοράσει προμήθειες για το σπίτι και όταν γύρισε λίγο μετά το μεσημέρι, το παιδί διέφυγε της προσοχής και πήγε προς το δέντρο που ήταν αλυσοδεμένο το πιτ μπουλ, το οποίο του επιτέθηκε.