Νεκρό παιδί στη Ζάκυνθο: «Είδα τον πατέρα με αίματα, το σκυλί θα μας έτρωγε όλους» λέει ο πρόεδρος Αγίου Λέοντα

Ο πρόεδρος της κοινότητας Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο, ήταν από τους πρώτους που έφθασαν στο σπίτι της οικογένειας, όπου έχασε τη ζωή του το 2 ετών παιδί, μετά από επίθεση σκύλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια φιλοξενεί πολλές δεκάδες σκυλιά στο κτήμα, τα οποία φρόντιζε. Το συγκεκριμένο σκυλί, που επιτέθηκε στον 2χρονο, φέρεται να ήταν ζώο που είχε δεχθεί κακοποίηση με αποτέλεσμα να αντιδρά στους θορύβους που του προκαλούν ανησυχία. Ζούσε δεμένο, αναφέρεται στο Mega, όπου τονίζεται εκ νέου, ο λόγος που απαγορεύεται η αλυσόδεση. Όταν άκουσε ήχο από αλυσοπρίονο, αναστατώθηκε και εκείνη τη στιγμή πλησίασε το παιδί.

Όπως είπε στο Mega ο πρόεδρος της κοινότητας: «Η κατάσταση ήταν χάλια και εκείνη τη στιγμή ήλθε η αστυνομία με τον πατέρα, που ήταν γεμάτος αίματα και χώματα από το παιδί που πέθανε στην αγκαλιά του».

«Μάλλον είχε κατέβει το ανδρόγυνο στο σούπερ μάρκετ και εκεινη την ώρα επέστρεφε... Κάτι έγινε και το παιδί βγήκε από το σπίτι», συνέχισε.

Ο ίδιος μετέβη στο σπίτι της οικογένειας και είδε «ένα αγριεμένο σκυλί, που αν λυνόταν, θα μας έτρωγε όλους». Για την οικογένεια, ο ίδιος τόνισε: «Είναι άνθρωποι του μεροκάματου, δεν ενοχλούσαν ποτέ. Είναι έξω από το χωριό, δεν άκουσε ποτέ κουβέντα για αυτά τα άτομα». Ερωτηθείς για τον αριθμό των ζώων που είχαν στο σπίτι τους, ανέφερε ότι είχαν περίπου 50 με 80 μέσα στο κτήμα.