Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για το νεκρό βρέφος στην Καλλιθέα που «έφυγε» από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης (28/1).

Χθες, το πρωί, έφτασε- από την περιοχή της Καλλιθέας- στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» ένα βρέφος ηλικίας μόλις 7 ημερών, το οποίο είχε μεταφερθεί νωρίτερα χωρίς τις αισθήσεις του.

Νεκρό βρέφος στην Καλλιθέα: Γιατί οι συγγενείς το μετέφεραν πρώτα στο κτηνιατρείο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά από τον πατέρα και τη θεία του σε κτηνιατρείο επί της λεωφόρου Συγγρού, καθώς βρισκόταν σε κοντινή απόσταση.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι το βρέφος δεν είχε σφυγμό και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων.

Στο «Αγία Σοφία», οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες επί 40 λεπτά για να το επαναφέρουν. Παρά τις εντατικές προσπάθειες, το βρέφος κατέληξε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Νεκρό βρέφος στην Καλλιθέα: Πότε οι απαντήσεις για τα αίτια θανάτου

Το βρέφος αναμένεται να υποβληθεί τις επόμενες ώρες σε νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Παράλληλα, έχουν ληφθεί καταθέσεις από τους γονείς, σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί απώλεσε αρχικά τον σφυγμό του και στη συνέχεια κατέληξε.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπάρχουν ίχνη τραυματισμού ή κακοποίησης στο σώμα του βρέφους. Το κοριτσάκι φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα.

Νεκρό βρέφος στην Καλλιθέα: Τι αναφέρουν οι γονείς

Οι γονείς του παιδιού φέρονται να κατέθεσαν ότι πανικοβλήθηκαν όταν διαπίστωσαν πως το βρέφος, μόλις 7 ημερών, είχε χάσει τον σφυγμό του και δεν είχε τις αισθήσεις του.

Όπως ανέφεραν, απευθύνθηκαν στο πλησιέστερο σημείο όπου πίστευαν ότι μπορούσαν να λάβουν άμεση ιατρική βοήθεια, μέχρι να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ