Ελλάδα

Νεκρό βρέφος 20 ημερών στην Πάτρα

Νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Νεογνών του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας»

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash

Νεκρό βρέφος 20 ημερών στην Πάτρα, το οποίο σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Νεογνών του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας».

Το βρέφος στην Πάτρα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είχε γεννηθεί πρόωρα και από τις πρώτες ημέρες της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των νοσηλευτών, το βρέφος κατέληξε το πρωί της Δευτέρας (13/7).

Με πληροφορίες από pelop.gr

Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ