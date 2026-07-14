Νεκρό βρέφος 20 ημερών στην Πάτρα, το οποίο σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Νεογνών του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας».

Το βρέφος στην Πάτρα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είχε γεννηθεί πρόωρα και από τις πρώτες ημέρες της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των νοσηλευτών, το βρέφος κατέληξε το πρωί της Δευτέρας (13/7).

Με πληροφορίες από pelop.gr

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